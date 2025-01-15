الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: شبورة ضبابية وأمطار

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين 20 يناير 2025.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب ستسود صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الأربعاء والخميس:

تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتكون رعدية أحياناً.

الطقس من الجمعة إلى الإثنين:

تستمر الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح متوقع على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تنبيهات ونصائح لمواجهة الشبورة الصباحية

* القيادة بحذر خلال الساعات الصباحية بسبب تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الشبورة الكثيفة.

* ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

* متابعة التحديثات اليومية للحالة الجوية تجنباً لأي تغييرات مفاجئة.