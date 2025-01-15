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معرض القاهرة للكتاب.. القومي للترجمة يستعد للمشاركة بهذه الإصدارات

02:01 ص الأربعاء 15 يناير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

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كتب- محمد شاكر:

يستعد المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، للمشاركة في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس 23 يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء 5 فبراير. يقع جناح المركز في صالة 2 بالمعرض.

ويشارك المركز هذا العام بتنظيم خمس ندوات لمناقشة أحدث إصداراته، تشمل:

كتاب "عالم مرتضى الزبيدي" - بحضور مترجمه الدكتور محمد صبري الدالي.

كتاب "موجز تاريخ الأدب البولندي" - بحضور مترجمتيه الدكتورة هالة كمال والدكتورة أجنيشكا بيوتروفسكا.

كتاب "الحب والحرب في عيون طفل" - بحضور مؤلفه الكاتب محمود عرفات، ومترجمته إلى الإنجليزية الدكتورة ندى حجازي، ومترجمته إلى الفرنسية الدكتورة بشاير علام.

كتاب "التنين الأبيض" - بحضور مترجمه الدكتور أحمد عويضة.

كتاب "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" - بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز القومي للترجمة باقة من أحدث إصداراته المتنوعة، التي تتجاوز 400 عنوان في مختلف المجالات، متاحة أمام زوار المعرض.

المركز القومي للترجمة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة كرمة سامي إصدارات القومي للترجمة
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