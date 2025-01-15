معرض القاهرة للكتاب.. القومي للترجمة يستعد للمشاركة بهذه الإصدارات
كتب- محمد شاكر:
يستعد المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، للمشاركة في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس 23 يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء 5 فبراير. يقع جناح المركز في صالة 2 بالمعرض.
ويشارك المركز هذا العام بتنظيم خمس ندوات لمناقشة أحدث إصداراته، تشمل:
كتاب "عالم مرتضى الزبيدي" - بحضور مترجمه الدكتور محمد صبري الدالي.
كتاب "موجز تاريخ الأدب البولندي" - بحضور مترجمتيه الدكتورة هالة كمال والدكتورة أجنيشكا بيوتروفسكا.
كتاب "الحب والحرب في عيون طفل" - بحضور مؤلفه الكاتب محمود عرفات، ومترجمته إلى الإنجليزية الدكتورة ندى حجازي، ومترجمته إلى الفرنسية الدكتورة بشاير علام.
كتاب "التنين الأبيض" - بحضور مترجمه الدكتور أحمد عويضة.
كتاب "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" - بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز القومي للترجمة باقة من أحدث إصداراته المتنوعة، التي تتجاوز 400 عنوان في مختلف المجالات، متاحة أمام زوار المعرض.
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