أعمال الموسيقى العربية على بيانو عمرو سليم بالأوبرا



كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا موسيقيًا لعازف البيانو والموسيقار الشهير عمرو سليم وفرقته، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 17 يناير على المسرح الصغير.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي قام عمرو سليم بإعادة صياغتها لتناسب آلة البيانو، في تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الأصالة والتجديد.

عمرو سليم بدأ شغفه بالموسيقى منذ الطفولة، حيث التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين بعد اكتشاف موهبته. بدأ مشواره الموسيقي بالعزف على آلة الأكورديون، قبل أن ينتقل إلى آلة البيانو. واصل دراسته بمعهد ناصر للموسيقى العربية وبجامعة القاهرة، حيث شارك في العديد من المسابقات الموسيقية وحصد جوائز متعددة.

بعد التخرج، أنشأ عمرو سليم فرقته الموسيقية الخاصة وركز على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة. يُعد أحد أهم العازفين المصاحبين للفنان مدحت صالح في حفلاته، وكرّمته عدة مهرجانات، من بينها مهرجان الموسيقى العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.

يمثل هذا الحفل فرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بباقة من الألحان العربية في قالب جديد على أنغام البيانو.