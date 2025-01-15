هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة قبل تناول أدوية الحموضة.. وتحذير للحوامل

كتب- أحمد جمعة:

أوصت هيئة الدواء المصرية بعدد من الإرشادات للمواطنين عند استخدام مضادات الحموضة، لضمان صحتهم وسلامتهم.

وأكدت الهيئة أنه في حال استمرار الأعراض أو الحاجة لاستخدام مضادات الحموضة لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب المختص.

كما نصحت الحوامل والمرضعات وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى أو القلب، بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأدوية.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الملح، دعت الهيئة إلى الحذر، حيث أن بعض مضادات الحموضة تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية، أكدت الهيئة أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 15301 أو إرسال بريد إلكتروني إلى pv.followup@edaegypt.gov.eg.



3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

سبق أن أصدرت هيئة الدواء المصرية توضيحًا حول مضادات الحموضة ودورها في تخفيف الأعراض الناتجة عن الحموضة أو حرقة المعدة.

وأشارت في منشور توعوي إلى أن هذه الأدوية تعمل على معادلة الحمض الزائد في المعدة، مما يساهم في تقليل الشعور بعدم الراحة.

وأوضحت الهيئة أن مضادات الحموضة يمكن استخدامها في الحالات التالية:

* عند الشعور بعسر الهضم.

* في حالات الحموضة أو الارتجاع المعدي.

* عند الإصابة بقرحة أو التهاب في المعدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأدوية تساعد فقط في التخفيف المؤقت للأعراض، لكنها لا تعالج السبب الأساسي، محذرة من الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية.