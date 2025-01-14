السقوط في الهاوية.. زياد بهاء الدين: الأزمة الاقتصادية لم تنته في 2024

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن عام 2024 لم يمثل الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية، بل تمكنا من تجنب أصعب مراحلها والابتعاد عن السقوط في الهاوية.

وفي حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أوضح زياد بهاء الدين أنه كان هناك خطر وشيك، لكن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة، والتمويلات الأوروبية، واتفاق صندوق النقد، ساهمت في تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وأشار بهاء الدين إلى أن العام الجديد يبدو محفوفًا بالغموض على الصعيد الدولي. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي قد تُحسم أو تستمر، تساهم في خلق حالة من عدم اليقين.

وذكر أن الصراع بين الصين والولايات المتحدة قد ينفجر أو يبقى كامنًا، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا من مشاكل في الإدارة وعدم فعالية حكوماتها.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الوضع الإقليمي يشهد أيضًا توترًا شديدًا، حيث يُعتبر الوضع في سوريا الأكثر غموضًا وصعوبة بالنسبة لمصر والمنطقة العربية.

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