أحمد موسى: مصر لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا فشل مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن رسميًا رفض الولايات المتحدة لأي خطط لتهجير الفلسطينيين.

وأكد مقدم "على مسئوليتي" على موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ومنع تنفيذ مثل هذه المخططات.

وأضاف موسى أن مصر كانت ولا تزال على رأس الدول التي تدعم القضية الفلسطينية وتعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

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