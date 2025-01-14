اتصالات النواب: نستهدف ميكنة الإجراءات الجمركية للحد من تهريب الهواتف

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجود تطورات جديدة في ملف جمارك الموبايلات، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التي أسفرت عن توصيات هامة لتنظيم هذا الملف.

أوضح بدوي وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك جهودًا مكثفة لميكنة الإجراءات الجمركية بهدف الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني. فمن ناحية، سيتم توفير تسهيلات للمواطنين الذين يرغبون في جلب هواتف من الخارج، ومن ناحية أخرى، سيتم تشديد الرقابة على المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب والحفاظ على إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آليات مبسطة تسهل على المواطنين جلب هواتف أو هدايا معفاة من الجمارك بالإضافة إلى إتمام الإجراءات الجمركية بسهولة ويسر.

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