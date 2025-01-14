القومي للأجور يكشف حقيقة زيادة رواتب القطاع الخاص الفترة المقبلة

كتب- حسن مرسي:

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك توجهات قوية لدى القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتضخم المتزايد.

وأشار السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية وغير دورية لبحث سبل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن هناك توقعات بأن يشهد الفترة المقبلة اجتماعًا حاسمًا للمجلس لبحث رفع الحد الأدنى للأجور، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد السقطي أن هذه التحركات تأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة.

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