نقابة القراء في مناشدة للمسلماني: دع خريطة التلاوات كما هي

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

ناشدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإعادة خريطة القراء عبر إذاعة القرآن الكريم كما كانت، وعدم استبعاد أحد من قراء الرعيل الثاني الذين تم استبعادهم.

وأكدت النقابة أن هؤلاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم، وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة، ولهم جمهورهم الذي ينتظر تلاواتهم في خريطة الإذاعة بمصر وخارجها، بحسب بيان اليوم.

وأكد نقيب القراء أن استبعاد هؤلاء القراء يؤثر سلبًا على دولة التلاوة، التي تُعد القوة الناعمة لمصر في العالم أجمع.

وأضاف أن لا أحد له مصلحة في استبعادهم سوى حرمان العالم من سماع أصواتهم، وهو أمر غير وارد في مصر التي أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام، الذين نشروا القرآن الكريم مجودًا ومرتلاً في أنحاء العالم.

واختتم: "والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فيكم من حب وإخلاص للوطن، تدعو إلى الإبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظًا على دولة التلاوة المصرية".

وكان عدد من أبناء كبار القراء من الرعيل الثاني قد شكوا من قصر تلاوات إذاعة القرآن الكريم على الرعيل الأول من كبار القراء فقط.