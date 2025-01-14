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محافظ القاهرة: هيئة النظافة تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري

08:01 م الثلاثاء 14 يناير 2025

الدكتور إبراهيم صابر

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القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري بداية من المقطم فى اتجاه الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق المعايير المستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، ما يسهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري تماشيًا مع المشروعات المختلفة بالعاصمة.

وقال محافظ القاهرة - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق الدائري تضم جميع النطاقات الصالحة للتشجير، كما تم اختيار أشجار وارفة الخضرة وتحتاج لكميات قليلة من المياه.

ولفت إلى أن مبادرة تشجير الطريق الدائري تسعى إلى تطبيق معايير تضمن استدامة الحفاظ على الأشجار وصيانتها وتقليل مياه الري المستخدمة مع مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة، والتوزيع المتناسق لها، بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة، والإسكان والمرافق، والزراعة.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشجير الطريق الدائري هيئة النظافة بالقاهرة تحسين جودة الحياة والبيئة
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