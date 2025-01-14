هيئة الإسعاف: تدشين تقنية النظام الذكي للتحكم في زمن الاستجابة

القاهرة-أ ش أ:

أكد مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة الإسعاف الدكتور شريف مدحت، أن الهيئة دشنت خدمة جديدة تعتمد على تقنية النظام الذكي؛ بهدف تحسين زمن استجابة سيارات الإسعاف.

وأوضح الدكتور شريف مدحت- في مقابلة مع قناة النيل للأخبار- أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تقديم الخدمة المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف أن هذه الخدمة تعتمد على التواصل مع الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة، حيث يتم ربط سيارة الإسعاف بغرفة العمليات بشكل آلي، مما يلغي الاعتماد على العنصر البشري واحتياجه لمعرفته بجغرافيا المنطقة، ويعتمد النظام على برامج حاسوبية لتحديد أقرب سيارة متاحة تلبيةً للاحتياجات.

وأشار إلى أنه عند تلقي الخدمة عبر رقم الخط الساخن للهيئة (123)، يتم تحويل المكالمات بشكل إلكتروني استنادًا إلى الموقع الجغرافي لأقرب سيارة.

وأوضح أنه بعد ذلك، تقوم السيارة بأخذ البلاغ عبر جهاز "التابلت"، وتبدأ بالتحرك وفقًا للخريطة لأسرع الطرق الممكنة، وعند الوصول، يبدأ السائق بإدخال البيانات إلكترونيًا، مما يسمح بمتابعة حالة المصاب داخل السيارة من أي مكان في غرفة العمليات، كما يمكن بعد ذلك إخطار المستشفى المعنية لتهيئتها لاستقبال المريض.

ودشنت هيئة الإسعاف تقنية النظام الذكي للتوجيه والتحكم في سيارات الإسعاف بمدينة السادس من أكتوبر كمرحلة أولى، حيث يعتمد ذلك على أجهزة "التابلت" المتصلة بغرفة العمليات المركزية. وتعمل الهيئة على مدار الساعة للسيطرة الكاملة على حركة السيارات، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات لنقل المرضى بشكل آمن وسريع، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

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