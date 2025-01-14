رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء.. ماذا دار بشأن "المسئولية الطبية"؟

كتب- نشأت علي:

عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً مع الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس؛ لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء، على مشروع القانون.

وخلال اللقاء، أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا لأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية قد انتهت مؤخرًا من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبيةً لمطالب النقابات الطبية المختصة، خاصة نقابة الأطباء. وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.

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