حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بعد جدل على "تيك توك"

كتب- محمد شاكر:

شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة، بالاشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى، بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مستخدمًا في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

يأتي ذلك بناءً على التحريات المكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى خلفية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مخالف لاشتراطات الصحة والسلامة، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، باستهداف المخزن محل الواقعة. وبسؤال المسؤول عن المخزن بشأن التراخيص الخاصة باستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بعدم وجود ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مستخدمًا في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة للعلامات التجارية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) من زيت الطعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من (35,000) "عبوة فارغة" سعة العبوة 1 لتر مدون عليها "للقلي" باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع من مواد مجهولة المصدر، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أي ممارسات سلبية غير منضبطة، وملاحقة أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلكين، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق. كما أشار إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة، التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية المصرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، الذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق لإيهام المستهلكين بغير الحقيقة. كما أوضح أنه على الفور تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

وشدد السجيني على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وأكد أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق.



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