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وزير التعليم: تقليص مواد الثانوية العامة خطوة أولى لتخفيف الأعباء وتطوير النظام التعليمي

04:16 م الثلاثاء 14 يناير 2025

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت إجراءً أوليًا بتقليص عدد المواد المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، بهدف تخفيف العبء عن 3 ملايين طالب يلتحقون بهذه المرحلة، حيث كانوا يدرسون 32 مادة، وهو نظام لا يُطبق في أي دولة أخرى وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي.

وأشار الوزير إلى أن هذا الكم الكبير من المواد كان يؤثر سلبًا على العملية التعليمية، حيث لم يتمكن المعلمون من الانتهاء من تدريس جميع المناهج المقررة مشيرا إلي أن هذا الإجراء العاجل يهدف لتبسيط المرحلة الثانوية العامة وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، على أن يتم تقديم رؤية شاملة لمقترح جديد يُطرح للحوار المجتمعي قبل إقراره من مجلس النواب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تم تصميمه بعد خطط ودراسات مكثفة شارك فيها خبراء تربويون وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية.

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محمد عبد اللطيف مواد الثانوية العامة تقليص مواد الثانوية العامة تطوير النظام التعليمي
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