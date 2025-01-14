البكالوريا.. وزير التعليم: النظام البديل للثانوية العامة يتيح فرصًا أفضل للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين النظام الجديد للثانوية العامة قبل بدء تطبيقه الفعلي.

وأضاف "عبد اللطيف"، بحسب بيان، أن الهدف هو الوصول إلى أفضل خطة تعليمية تناسب الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان تنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الواحد والعشرين.

وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة تمهيدية في الصف الأول الثانوي، ومرحلة رئيسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي معًا مشيراً إلي أنه سيتم دراسة 7 مواد في المرحلة الرئيسية، والتي تشمل أربع شعب: “الطب وعلوم الحياة”، “الهندسة وعلوم الحاسب”، “الأعمال”، و”العلوم الإنسانية”.

وأكد الوزير على أنه سيتم تدريس أربع مواد رئيسية لجميع الطلاب في مختلف الشعب، وهي: “اللغة العربية”، “التاريخ المصري”، “اللغة الأجنبية الأولى”، و”التربية الدينية”.

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