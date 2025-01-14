مجلس النواب ينفي وجود اعتقالات.. وممثل الحكومة يرد

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر تشهد طفرةً حقيقيةً في مجال حقوق الإنسان، نافيًا وجود أي اعتقالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالي: نحن في دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقًا لما أقره القانون.

واتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نافيًا وجود أي معتقلين في مصر، قائلًا: هناك متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الاعتقال كان مرتبطًا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالاقتصار على المناقشة في المواد المراد تعديلها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون الخروج إلى موضوعات أخرى.

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