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الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

02:29 م الثلاثاء 14 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق ٢٥ من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

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الدكتور مصطفى مدبولي إجازة ثورة 25 يناير عيد الشرطة الحكومة
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