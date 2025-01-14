ما أهمية إيقاف العمل بضريبة الأطيان؟.. رئيس "زراعة النواب" يُجيب

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن جهودًا كبيرة يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الفلاح هو عامود الخيمة في الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يومًا عن العمل والإنتاج، في ظل الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وغيرهما، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.

وقال الحصري إن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: الفلاح المصري يعاني حاليًّا زيادةً في ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئًا كبيرًا على عاتقه.

وأضاف الحصري: لذلك تحرص الدولة دائمًا على الوقوف بجوار المزارع المصري في ظل تلك الظروف؛ وهو ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14 في المئة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويًّا.

وتابع الحصري بأن ذلك القانون يعد في صالح الفلاح المصري وصالح الدولة بشكل عام؛ حيث يساعد في التوسع في المحاصيل الاستراتييجة، خصوصًا القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.

واختتم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب كلمته، بتوجيه تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

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