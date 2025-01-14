وظائف قيادية شاغرة بـ"وسط الدلتا للكهرباء" -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف القيادية المختلفة.

وجاءت الوظائف القيادية المطلوب شغلها، كالتالي:

- مدير الإدارة العامة لصيانة غلايات استعادة الطاقة والتربينة البخارية.

- مدير الإدارة العامة لصيانة غلايات استعادة الطاقة والتربينة الباردة.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومتابعة الأداء.

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