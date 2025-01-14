لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وظائف قيادية شاغرة بـ"وسط الدلتا للكهرباء" -تفاصيل

01:22 م الثلاثاء 14 يناير 2025

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف القيادية المختلفة.

وجاءت الوظائف القيادية المطلوب شغلها، كالتالي:

- مدير الإدارة العامة لصيانة غلايات استعادة الطاقة والتربينة البخارية.

- مدير الإدارة العامة لصيانة غلايات استعادة الطاقة والتربينة الباردة.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومتابعة الأداء.

سي0

اقرأ أيضًا:

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451

شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وظائف قيادية فرص عمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟

إعلان

إعلان

* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟