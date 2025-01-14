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هل انفصلت الإعلامية مها الصغير عن أحمد السقا؟.. مصادر مقربة تكشف الحقيقة

01:15 م الثلاثاء 14 يناير 2025

أحمد السقا وزوجته مها الصغير

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كتب- أحمد عبدالمنعم

نفت مصادر مقربة من النجم أحمد السقا والإعلامية مها الصغير صحة ما تداولته بعض المواقع والصفحات حول انفصالهما، مؤكدةً أن العلاقة بينهما طبيعية تمامًا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشائعة تُعد الرابعة خلال العام الجاري، وأن الثنائي يتعامل مع مثل هذه الأخبار بسخرية كبيرة.

كما أوضحت المصادر أن الأقاويل بشأن حذف مها الصغير لصور تجمعها بزوجها عبر "إنستغرام" غير صحيحة، حيث إن عدد الصور المشتركة بينهما على حسابها محدود بالفعل.

في سياق آخر، ينشغل السقا حاليًا بتصوير فيلمه السينمائي الجديد، المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وتستمر الإعلامية مها الصغير في تقديم برنامجها الشهير "الستات مايعرفوش يكدبوا" بشكل منتظم.

وكانت بعض الصفحات قد زعمت أن مها الصغير حذفت معظم الصور التي جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي، وهو ما تم نفيه جملةً وتفصيلًا.

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مها الصغير أحمد السقا إنستغرام
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