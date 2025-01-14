البكالوريا المصرية.. وزير التعليم: يقضي على الدروس الخصوصية

كتب- محمد سامي:

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن وزارته منفتحة على أي تعديلات بشأن نظام البكالوريا الجديد عبر الحوار المجتمعي، وأنه ما زال مقترحا حتى الآن.

وأضاف الوزير عبر بيان للوزارة، وخلال مشاركته اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يمكن أن يكون مصير الطالب ومستقبله مرتبطا بمحاولة امتحانية واحدة.

وأوضح: كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد غير مسبوق، وأنه تم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة، فضلا عن مراجعة كل الأنظمة الدولة خارج مصر قبل طرح المقترح.

وأكد عبداللطيف، أن النظام الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن الأسر والطلاب، فضلا عن إعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات المتعددة.