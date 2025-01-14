مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة الأطيان

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك بشكل نهائي.

وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكدا أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، في ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.

وقال الحصري، أن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار.

وتابع الحصري، الفلاح المصري يعاني حاليا من زيادة فى ارتفاع في تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى والعمالة، مما يسبب عبء كبير علي عاتقه.

وأضاف، لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى في ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14 في المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا.

وتابع، أن ذلك القانون يعد في صالح الفلاح المصري وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد في التوسع في المحاصيل الاستراتييجة خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

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