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اليوم.. اجتماع مهم في البرلمان بشأن ضرائب التليفونات المحمولة الواردة من الخارج

11:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا مهما عقب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيكون كاشفا للحقائق وسيرد على تساؤلات المصريين في هذا المسألة التي أثارت لغطا خلال الفترة الماضية، وسنعمل علي إيجاد آليات مبسطة، تمنح المواطنين المصريين أحقيه في جلب هواتف أو هدايا معفية من الجمارك، في المقابل وضع ضوابط وسياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

ويحضر الاجتماع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين للرد على تساؤلات النواب وتوضيح الصورة للمصريين.

مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرائب التليفونات المحمولة
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