حدث منتصف الليل| موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان.. وتعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإ

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن الصمامات الطبيعية التي طورها فريق بحثي برئاسته هي هدية ضخمة للإنسانية.

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرار محمد عبداللطيف وزير التعليم بإقرار نظام "البكالوريا" بدلًا من الثانوية العامة وكل ما يطرح هو شئ محترم وإطلاق على هذا القرار "وهم" هو توصيف للقرار، متابعًا: "هناك في مصر عدة مجالس متخصصة في التعليم لابد أن تقدم دراستها في هذا الأمر، وبكالوريا ده اسم دلع للثانوية العامة".

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتطورًا ملحوظًا، وأن الدولة المصرية تتحول إلى نظم الرقمنة في المستويات كافة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه تابع خلال الأيام الماضية التعيينات والتغييرات التي شهدها المسؤولون عن منظومة الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة الدولة في بدء مرحلة جديدة في صناعة الإعلام التي تسيطر عليها تقريبًا.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول 8 منشآت صحية على اعتماد (GAHAR) في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم) التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة، كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.

قالت قناة اكسترا نيوز في نباء عاجل، إن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة أبدأ لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ" برئاسة الدكتورة أماني عيد؛ لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون.

قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 ، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، مشددة على أنه لا يوجد اعتذارات عن أعمال الشهادة الإعدادية.