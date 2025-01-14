حدث منتصف الليل| موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان.. وتعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإ
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:
مجدي يعقوب يكشف موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان
قال السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن الصمامات الطبيعية التي طورها فريق بحثي برئاسته هي هدية ضخمة للإنسانية.
إبراهيم عيسى: إدراج التربية الدينية ضمن مجموع البكالوريا مخالف للقانون
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرار محمد عبداللطيف وزير التعليم بإقرار نظام "البكالوريا" بدلًا من الثانوية العامة وكل ما يطرح هو شئ محترم وإطلاق على هذا القرار "وهم" هو توصيف للقرار، متابعًا: "هناك في مصر عدة مجالس متخصصة في التعليم لابد أن تقدم دراستها في هذا الأمر، وبكالوريا ده اسم دلع للثانوية العامة".
التعليم العالي تعلن عن مسابقة بـ مليار جنيه لدعم الابتكارات
أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتطورًا ملحوظًا، وأن الدولة المصرية تتحول إلى نظم الرقمنة في المستويات كافة.
أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.
مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه تابع خلال الأيام الماضية التعيينات والتغييرات التي شهدها المسؤولون عن منظومة الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة الدولة في بدء مرحلة جديدة في صناعة الإعلام التي تسيطر عليها تقريبًا.
رئيس "الاعتماد والرقابة الصحية": 8 منشآت صحية تحصل على الاعتماد لأول مرة
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول 8 منشآت صحية على اعتماد (GAHAR) في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم) التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة، كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.
جولات مكثفة من محادثات غزة بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة من اتفاق التهدئة
قالت قناة اكسترا نيوز في نباء عاجل، إن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.
وزير العمل يبحث مع وفد إبدأ لتنمية المشروعات التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة أبدأ لتنمية المشروعات "الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ" برئاسة الدكتورة أماني عيد؛ لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل.
مدبولي يبحث مع رئيس أكبر شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات إقامة مشروعين جديدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون.
تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكرتونية بديل للحبس الاحتياطي
قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.
تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025
أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 ، والتي تنطلق الأسبوع المقبل، مشددة على أنه لا يوجد اعتذارات عن أعمال الشهادة الإعدادية.
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