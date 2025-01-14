أمطار ورياح بهذه المناطق..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 19 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، طقس ء مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الفترات الصباحية الأولى بالإضافة إلى أمطار على مناطق من شمال الصعيد و مدينتي حلايب وشلاتين.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال يومي الأربعاء 15 يناير والخميس 16 يناير.

ونشاط لحركة الرياح وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها بداية من الجمعة 17 يناير وحتى الأحد 19 يناير.

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