مجدي يعقوب يكشف موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان

كتب- حسن مرسي:

قال السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن الصمامات الطبيعية التي طورها فريق بحثي برئاسته هي هدية ضخمة للإنسانية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية إم بي سي مصر، أكد يعقوب أن الصمامات الطبيعيى للقلب تنمو بشكل طبيعي وتدوم مدى الحياة ولا تستلزم عملية جراحية بل يمكن وضعها من خلال القسطرة،

وأشار جراح القلب العالمي إلى أن الصمام الطبيعي أثبت نجاحًا باهرًا خلال التجارب على الحيوانات وخلال عام ونصف على أقصى تقدير سيتم تطبيق التجربة على الإنسان عقب الحصول على الموافقات الجهات الطبية العالمية

وأوضح يعقوب أن هذه الصمامات تعمل بشكل أفضل من أي صمام صناعي حالي، فهي تجذب خلايا الجسم وتطورها لتكون جزءًا من الصمام نفسه، مما يجعلها تعمل كصمام حي مليء بالخلايا.

وأشار إلى أن هذا التطور يعزز جودة حياة المرضى، حيث يمكن لهذه الصمامات أن تنمو مع الأطفال، مما يجعلها حلاً مستدامًا.

وعن المادة المستخدمة في هذه الصمامات، أكد السير مجدي يعقوب أنها مصنوعة من مادة "بي سي ال" المعروفة، والتي تم تصميمها بطرق معينة لتسهيل دخول الخلايا إلى القلب.

وأكد السير يعقوب، أنه عقب الموافقة الجهات الطبية العالمية على الصمام الطبيعي سيتم تصنيعه في معامل بألمانيا وإنجلترا وهولندا بالإضافة إلى مصر إذا توفرت الإمكانيات، وبعد ثلاث سنوات، سوف يُطرح الصمام للبيع.

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب له، بشأن ما يتمناه من تكريم يليق بحجم الإنجاز الطبي الذي قام به مؤخرًا، رد السير مجدي يعقوب: "عايز أشوف المصريين في صحة واسم مصر عالي، سعادتي بشفاء قلوب الأطفال أكبر من أي شيء، عندنا شباب مصري في منتهى العظمة بمركز قلب أسوان".

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