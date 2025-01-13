إبراهيم عيسى: إدراج التربية الدينية ضمن مجموع البكالوريا مخالف للقانون

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرار محمد عبداللطيف وزير التعليم بإقرار نظام "البكالوريا" بدلًا من الثانوية العامة وكل ما يطرح هو شئ محترم وإطلاق على هذا القرار "وهم" هو توصيف للقرار، متابعًا: "هناك في مصر عدة مجالس متخصصة في التعليم لابد أن تقدم دراستها في هذا الأمر، وبكالوريا ده اسم دلع للثانوية العامة".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتم عرض نظام البكالوريا على المجالس المتخصص أو المجالس التابعة لرئاسة الجمهورية، قائلا: "شكك البعض في مؤهلات وزير التعليم.. جايبين منين التجرؤ الشديد على أنه يغير نظام التعليم، ده موضع تشكيك، لماذا هذا العناد مع المواطنين؟".

ونوه بأن مادة التربية الدينية في المجموع الكلي يجعل من الدين مادة حفظ وتلقين ومادة من مواد تثير الفتنة، موضحا أن التربية الدينية هي تربية وليست امتحانات في الدين بما فيها أنها تقيس قوة إيمان الطفل والطالب، موضحًا أن إدراج التربية الدينية في المجموع مخالفة لقانون 139 لسنة 81، "انتوا عايزين تعملوا فيها دولة دينية؟".

اقرأ أيضا:

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان



