التعليم العالي تعلن عن مسابقة بـ مليار جنيه لدعم الابتكارات

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتطورًا ملحوظًا، وأن الدولة المصرية تتحول إلى نظم الرقمنة في المستويات كافة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، "هناك تضاعف لأعداد الطلاب في الجامعات التكنولوجية، خاصةً في ظل حاجة سوق العمل لذلك وطلب الدولة لخريجي الجامعات التكنولوجية".

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك توجه رئاسي بأنه لا يتم إنشاء جامعة خاصة إلا عن طريق شراكة مع جامعة أجنبية مرموقة لأن الدولة شاهدت أثر ذلك الإيجابي.

وأكد عبد الغفار قائلًا: "لأول مرة هناك أفرع جامعات أجنبية مرموفة موجودة في مصر، ولدينا 9 أفرع لجامعات دولية أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا طلبات أخرى من جامعات أجنبية لإنشاء أفرع لها في مصر".

وكشف عبد الغفار عن أن وزارة التعليم العالي ستُطلق خلال الأيام المقبلة مسابقة قيمتها مليار جنيه، وهي مبادرة هدفها إطلاق ابتكارات من أجل خدمة الأقاليم الجغرافية المختلفة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.