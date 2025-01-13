أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

"الري": مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء طقس ء مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الفترات الصباحية الأولى بالإضافة إلى أمطار على مناطق من شمال الصعيد و مدينتي حلايب وشلاتين.

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