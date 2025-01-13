رئيس "الاعتماد والرقابة الصحية": 8 منشآت صحية تحصل على الاعتماد لأول مرة

(أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول 8 منشآت صحية على اعتماد (GAHAR) في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم) التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة، كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد طه - في بيان - أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص، مشيرا إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يعد الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحاً الدور الحيوي للمركز بجانب مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، المعتمد من GAHAR، في خدمة أهالي الدلتا.

اقرأ أيضا:

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان

الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد

الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة