جولات مكثفة من محادثات غزة بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة من اتفاق التهدئة

كتب- عمرو صالح:

قالت قناة اكسترا نيوز في نباء عاجل، إن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

وأوضح المصدر، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.

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