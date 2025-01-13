افتتاحه قريبًا.. 12 صورة ترصد مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية لمطار سانت كاترين شهدت توسعًا ملحوظًا.

وأضاف "هزاع"، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الفندق الجبلي، وساحة السلام، إلى جانب بناء المستشفيات وساحات البازارات، وهو ما يمثل إنجازات كبيرة ضمن المشروع.

افتتاح مرتقب للمشروع بدعم حكومي

وأوضح الخبير السياحي، أن افتتاح مشروع "التجلي الأعظم" بات قريبًا، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 90% حتى الآن.

استهداف مليون سائح سنويًا

وأشار الخبير السياحي إلى أن المشروع يهدف إلى جذب مليون سائح لزيارة سانت كاترين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف قد يصبح ممكنًا خلال عام بفضل توسعة المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب توفر الفنادق المتطورة وتعدد الوجهات السياحية.

وأضاف أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد الزوار، بفضل الخدمات المتكاملة والمواقع السياحية المميزة التي يتم تطويرها ضمن الخطة الطموحة لتعزيز السياحة الدينية والبيئية في مصر.

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