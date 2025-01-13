وزير العمل يبحث مع اتحاد الصناعات الألماني التعاون في تنقل العمالة والتدريب المهني

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تنقل الأيدي العاملة المصرية والتدريب المهني، في إطار تعزيز تبادل الخبرات بين مصر وألمانيا.

تعزيز التعاون المصري الألماني في سوق العمل

رحب وزير العمل بالوفد الألماني، بحسب بيان الوزارة، الإثنين، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في التعاون، خاصة في مجالات العمل والتدريب المهني.

وأوضح الوزير، أن وزارة العمل مستعدة لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة لسوق العمل الألماني بشكل عام، وولاية بافاريا بشكل خاص، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة منظومة تدريب مهني متكاملة تشمل 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا موزعين على مختلف المحافظات، مع التعاون المستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير هذه المنظومة وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

أكد الوزير أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة كبيرة في التعليم الفني والتكنولوجي وتأهيل الشباب لمهن المستقبل، موجهًا وجه بتخصيص مركز الحجاز للتدريب المهني ليكون حلقة الوصل بين الجانبين المصري والألماني، ومقرًا لإجراء اختبارات وتأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الألماني.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مستشهدًا بالتجربة الناجحة مع معهد الساليزيان الإيطالي في تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إيطاليا من خلال منح مقدمة من وزارة العمل.

من جانبه، أعرب وفد اتحاد الصناعات الألمانية عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، موجهًا دعوة رسمية للوزير محمد جبران لزيارة مدينة ميونخ في ولاية بافاريا للاطلاع على سوق العمل واحتياجاته، وتفعيل التعاون في المجالات المشتركة.

وأشار الوفد إلى أن اتحاد الصناعات بولاية بافاريا يضم نحو 5000 شركة تعمل في مختلف القطاعات، خاصة صناعة السيارات، مؤكدين حاجتهم المتزايدة للعمالة المصرية نظرًا لما تتمتع به من مهارة عالية وسمعة طيبة.

كما أشادوا بجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وأبدوا استعدادهم لإعداد مشروع بروتوكول تعاون لتفعيل الشراكة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي

البكالوريا المصرية.. استطلاع لـ "أمهات مصر" وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة

ننشر خرائط أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالأماكن والمواصفات