مصدر بـ "البيئة": إطلاق حملة توعية بمشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة البيئة، إن الوزارة تستعد لإطلاق حملة كبرى للتواصل والتوعية بأنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى "مصراوي"، أنه سيتم تعيين شركة استشارية مؤهلة لتقديم الدعم لجهاز لشؤون البيئة والبنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

وأوضح المصدر، أن مهام الشركة تتمثل في تصميم وتنفيذ حملة متكاملة للتواصل والتوعية بالهواء النقي.

وأشار إلى أن الحملة ستركز على المصدرين الرئيسيين لتلوث الهواء اللذين يغطيهما المشروع.

وتستهدف الحملة أيضًا، بحسب المصدر، تنسيق الجهود مع المبادرات الأخرى للتواصل والتوعية التي تنفذها الوزارة وجهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات.

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