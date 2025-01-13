وفد "كبار العلماء" يزور الدكتور نصر فريد واصل بالمستشفى للاطمئنان على صحته

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أوفد الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفدا من الهيئة برئاسة الدكتور أحمد همام مدير شئون الهيئة، صباح الاثنين، للاطمئنان على صحة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، الذي يعالج بمستشفى دار الفؤاد.

وأعلنت هيئة كبار العلماء، في بيان لها، اليوم، أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام للهيئة اطمأن على صحة الدكتور نصر فريد واصل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.

كان الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، أصيب بجلطة في المخ نُقل على إثرها للعلاج بإحدى غرف مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مقرب من الدكتور نصر فريد واصل، إن مفتي الجمهورية الأسبق تعرض للإصابة بجلطة في المخ وتم حجزه بإحدى غرف العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد، نهاية الأسبوع الماضي، ووضعه تحت الملاحظة.

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