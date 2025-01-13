أسمدة الموسم الشتوي.. "الزراعة": 125 ألف طن أسمدة رصيد الجمعيات الزراعية

كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري؛ والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة.

وأضاف إبراهيم: وبالإشارة إلى ما نشره بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات، فالوزارة توفر الأسمدة الآزوتية "اليوريا- النترات" المدعمة؛ من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكل قطاعات التوزيع "ائتمان- إصلاح- استصلاح- الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية" على مستوى جميع المحافظات، مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفي التوقيتات المناسبة، وفقًا للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية، ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية، طبقًا للاحتياجات السمادية، من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي، طبقًا للاستلامات من مصانع الإنتاج، ووصولًا إلى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات، وأنه يوجد نحو 125 ألف طن أسمدة رصيدًا في الجمعيات الزراعية.

وقال إبراهيم إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية، ولضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم، حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة، والضرب بيد من حديد على المخالف في تنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه ما زال الشحن جاريًا للحصص المقررة للموسم الشتوي تباعًا وبصفة يومية لجميع المحافظات، طبقًا للخطط والبرامج المعتمدة بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وأن الموسم الشتوي ممتد حتى شهر مارس 2025، وأن وزارة الزراعة لا تألو جهدًا في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية إلى مستحقيها من المزارعين، وفي التوقيتات المناسبة، ووفقاً للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان، والعمل على حل أي اختناقات قد تحدث نتيجة ظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.