جلطة بالمخ.. تفاصيل الحالة الصحية لنصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعرض الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، بجلطة في المخ نُقل على إثرها للعلاج بإحدى غرف مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مقرب من الدكتور نصر فريد واصل، إن مفتي الجمهورية الأسبق تعرض للإصابة بجلطة في المخ وتم حجزه بإحدى غرف العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد، نهاية الأسبوع الماضي، ووضعه تحت الملاحظة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه تم نقل الدكتور نصر فريد واصل من غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، إلا أنه ما يزال تحت الملاحظة، وممنوع عنه الزيارة.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين: "الحمد لله رب العالمين، لمحبي فضيلة الدكتور نصر فريد، تقبل الله دعواتكم ومن عليه، بالشفاء وهو الآن في مرحلة النقاهة في غرفة عادية".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى عصر الجمعة الماضية، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعا شيخ الأزهر، بحسب بيان للمشيخة، الجمعة الماضية، المولى -عز وجل- أن يمنَّ بالشفاء العاجل على العالم الجليل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.

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