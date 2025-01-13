2024 .. عام الإنجازات في مجموعة مستشفيات أجيبادم تركيا

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مرة أخرى، صنعت مجموعة مستشفيات أجيبادم التركية التاريخ من خلال تحقيق إنجازات طبية استثنائية وابتكار أساليب علاجية رائدة. فقد شهد العام الماضي إنجازات بارزة، مثل علاج ناجح لمريضة تبلغ من العمر 67 عامًا تعاني من مرض باركنسون، بالإضافة إلى إتمام عملية فصل معقدة لتوأم ملتصق عند الصدر. هذه الإنجازات، إلى جانب العديد من النجاحات الأخرى، عززت سمعة مجموعة أجيبادم كخيار موثوق لعلاج أصعب الحالات الطبية على مستوى العالم.

وقد تُوّجَ هذا العام الاستثنائي بحصول مجموعة أجيبادم تركيا على لقب "أفضل مُصدر للخدمات الصحية" للمرّة التاسعة على التوالي، مما يؤكد ريادتها ا في مجال الرعاية الصحية العالمية.

خدمات صحيّة تتعدّى الحدود لتصل إلى المرضى عبر العالم

باعتبارها واحدة من الوجهات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، تواصل مجموعة أجيبادم تحديد معايير التميز عبر 24 مستشفى و15 عيادة وفريق مكون من أكثر من 25,000 متخصص في الرعاية الصحية. بوجود قوي في تركيا وبلغاريا وشمال مقدونيا وصربيا وهولندا، تعد منشآت أجيبادم الطبية الحديثة منارة أمل للمرضى في جميع أنحاء العالم.

وتدير مجموعة أجيبادم أكثر من 60 مكتبًا للإرشادات في 56 مدينة في 33 دولة، لتسهيل تواصل المرضى مع الأطباء حيثما كانوا وبلُغتهم الأمّ، وهكذا يتسنّى لهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالمية بالقرب من منازلهم. تُؤكد هذه الشبكة الواسعة على سهر مجموعة أجيبادم على التواصل مع المرضى وتوسيع نطاق خدماتها عالمياً.

إنّ مجموعة أجيبادم ليست مجرد مزود لخدمات الرعاية الصحية، بل هي رائدة في الابتكار الطبي والبحث العلمي. بفريق يضمُّ أكثر من 3,300 طبيب و4,700 ممرض، تستخدم مستشفيات أجيبادم أحدث التقنيات والتكنولجيا الطبيّة لتقديم رعاية استثنائية للمرضى. تشمل منظومة أجيبادم:

20 مركزًا لتشخيص وعلاج سرطان الثدي، منها مركز جديد تم افتتاحه هذا العام في إسطنبول.

11 مركزًا معتمدًا لعلاج السرطان.

16 مركزًا لعلاج القلب.

14 مركزًا لعلاج العقم.

10 مراكز لزراعة الأعضاء.

10 مراكز لجراحة العمود الفقري والأعصاب.

10 مراكز للطب النووي.

6 مراكز للجراحة الروبوتية.

3 مراكز معتمدة من الفيفا للطب الرياضي.

تكرس هذه المراكز جهودها لتقديم خدمات الرعاية الصحيّة بأعلى معايير الجودة، مما يعزز سمعة مجموعة أجيبادم كرائد عالمي في قطاع الصحة.

مجموعة أجيبادم في تركيا، المرجع العالمي للتميز في الرعاية الصحية

تحتفل مجموعة أجيبادم التركية بإنجازاتها الطبية الرائدة وخبرتها الفائقة في إدارة أكثر الحالات تعقيدًا. من خلال نهج يركز على المريض وخطط علاجية مخصصة، أصبحت مستشفيات أجيبادم وجهة أمل للمرضى من جميع أنحاء العالم. خلال عام 2023، قدمت المستشفيات رعاية طبية عالية الجودة لـما يزيد عن 55,000 مريض من 148 دولة، مما يعكس سمعة أجيبادم كخيار موثوق لعلاجات المتقدمة. وقد منحت هذه الثقة الثابتة لأجيبادم لقب "أفضل مُصدر للخدمات الصحية" للمرة التاسعة على التوالي.

بينما يبقى التفاني والخبرة التي يتمتع بها أطباء أجيبادم في صميم نجاح المجموعة، تلعب التقنيات المتطورة دورًا حيويًا مماثلاً. تتوفر مراكز أجيبادم على تكنولوجيات العلاج الإشعاعي المتقدمة، مثل أجهزة "سايبرنايف" و"جاما نايف" و"إم آر ليناك" و"إيثوس"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان. تضمن هذه التقنيات دقة غير مسبوقة وأمانًا وفعالية، مما يمنح المرضى إمكانية الوصول إلى بعض من أحدث الحلول الطبية المتاحة اليوم في علاج الأورام.

يمتدُّ التزام مجموعة أجيبادم بتبنّي التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من التقنيات الحالية. من خلال الاستثمار المستمر في البحث العلمي، تسعى المجموعة لوضع معايير جديدة لعلاج وضمان سلامة المرضى ورضاهم، مما يعزز مكانتها كرائد عالمي في القطاع الصحّي.

بعض من الإنجازات الطبية المتميّزة لأجيبادم

خلال عام 2024، استقبلت مستشفيات أجيبادم في تركيا 6 ملايين مريض من جميع أنحاء العالم، يمثّل كل منهم قصة من الصمود والأمل. بدءًا من جراحات التجميل إلى العلاجات الحسّاسة في مجال الأورام وزراعة الأعضاء. ومن بين هؤلاء الوافدين، كانت هناك العديد من الحالات الإستثنائية التي تُبرز خبرة مجموعةأجيبادم.

الجراحة الرابعة لفصل توأم سيامي في أجيبادم

في عام 2024، حقّقت مجموعة أجيبادم العديد من الإنجازات البارزة، ولكن هناك قصة تميزت بأنها ملهمة ولا تُنسى. فقد سافرت أسرة مع رضيعتيها عبر آلاف الكيلومترات من الجزائر إلى تركيا، بأمل الحصول على حياة مستقلة لكل واحدة.

بفضل التعاون الرائع لفريق متعدد التخصصات، الذي يضم خبراء في جراحة القلب والأوعية الدموية، والجراحة التجميلية والترميمية، والتخدير، والجراحة العامّة، تمكن مستشفى أجيبادم الجامعي في إسطنبول من إجراء عملية فصل التوأم السيامي المعقدة والحاسمة بنجاح. وهذه هي الجراحة الرابعة من نوعها التي ينجح فيها خبراء مجموعة أجيبادم، مما يجعلها مرجعاً في هذا المجال. يُظهر هذا الإنجاز الاستثنائي الخبرة الفائقة للفرق الطبية، وثقة الأسر في مستشفيات أجيبادم لتحقيق معجزاة طبية بفضل الله، والعلم والتجربة.

التحفيز العميق للدماغ لعلاج أعراض مرض باركنسون

بعد 11 عامًا من الصراع مع مرض باركنسون، توجهت مريضة تبلغ من العمر 67 عامًا من أذربيجان إلى مستشفى أجيبادم في تركيا بحثًا عن أمل للتخلّص من أعراض المرض. كانت حالتها تتسبب في أعراض تعيق حياتها اليومية مثل الاهتزازات، والرّعش، وبُطء واضطراب الحركة نتيجة لتأثيرات الأدوية التي كانت تتناولها.

فخضعت المريضة لإجراء التحفيز العميق للدماغ تحت رعاية البروفيسور الدكتور فاتح بايراكلي، وهو إجراء يهدف إلى استعادة التحكم في الحركة. بعد الجراحة الناجحة، عادت إلى وطنها وقد إختفت أعراض المرض التي كانت تعكر حياتها لأكثر من عقد من الزمن.

أمل علاج العقم يتحول إلى ولادة توأمين

في مجموعة أجيبادم، نؤمن أن العمر مجرد رقم عندما يتعلق الأمر بتأسيس أسرة. فقد وثقت مريضة من أذربيجان، تعدّى عمرها 40 عامًا، بمجموعة أجيبادم لمساعدتها في رحلتها نحو الأمومة. بفضل رعاية فريق البروفيسور الدكتور جيم فاتشيجي أوغلو، تم اتباع نهج شامل يتضمن اختبارات مسبقة، وفحوصات جينية، وعلاجات متخصصة، مما فتح الطريق للحمل. بعد حل مشكلة في الرحم، تم زرع جنينين بنجاح، فأنجبت المريضة توأمين بصحة ممتازة.

تعدّ هذه القصة المذهلة شهادة على قوة الرعاية المتخصصة، والتقنيات المتقدمة، والأمل الذي يتسنى عبر العلم والمعرفة.

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