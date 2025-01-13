وزير الصحة: حقن التخسيس "موضة".. ويجب إعطائها تحت إشراف طبي

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن استخدام حقن التخسيس مثل "مونجارو" أصبح بمثابة موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي، محذرًا من خطورة الاعتماد على هذه المنتجات بشكل عشوائي.

وشدد "عبد الغفار"، على أهمية استخدام هذه الأدوية تحت إشراف طبي متخصص، مؤكدًا أنه حتى في حال حصولها على موافقات من المؤسسات الدولية، يجب تعزيز التوعية حول آثارها الجانبية وحصر استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك فقط.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الإثنين، حيث أشار إلى أهمية رفع الوعي الصحي لدى المواطنين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية والمستحضرات الطبية.

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