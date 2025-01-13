وزير الصحة: مصر التاسعة عالميًا في معدلات انتشار السمنة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا من حيث انتشار السمنة بين المواطنين، مما يستدعي بذل جهود مضاعفة للتصدي لهذه المشكلة وزيادة وعي المجتمع بأهمية التغذية السليمة.

وأشار "عبد الغفار"، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الاثنين، إلى أن مشكلة السمنة لا تقتصر على الطبقات المتوسطة أو الفقيرة، بل تشمل أيضًا الطبقات الراقية، نتيجة لغياب الوعي بالتغذية الصحية.

وأكد الوزير: هناك تكليفات رئاسية مثلما هناك دعاية تروج لأنماط غذائية غير صحية على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، فيجب التركيز على إطلاق برامج توعوية تدعم الغذاء الصحي.

ودعا الوزير، العاملين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، للمساهمة في إعداد برامج تثقيفية، مشددًا على دعمها ونشرها على مستوى المجتمع لتعزيز مفهوم التغذية السليمة.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة