وزير الصحة: 49% من النساء في مصر يعانين السمنة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقدير الدولة الكبير لدور الهيئة باعتبارها الذراع العلمي والأكاديمي لوزارة الصحة، مشيدًا بالخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين.

وأشار "عبد الغفار"، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الإثنين، إلى أهمية تناول هذه القضية التي أصبحت تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا في مصر، موضحًا أن مبادرات "100 مليون صحة" و"سوء التغذية لطلاب المدارس" كشفت عن حجم مشكلة السمنة وتأثيراتها السلبية.

وأوضح الوزير، أن 40% من المصريين يعانون من السمنة، مع ارتفاع النسبة بين السيدات لتصل إلى 49%، مؤكدًا أن السمنة تُثقل كاهل الدولة بتكاليف صحية واقتصادية جسيمة.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه المشكلة بما يعزز صحة الأفراد ويسهم في تقليل الأعباء على المجتمع.

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