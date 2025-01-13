6 حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء من "قديم" إلى "مسبق الدفع" -الخطوات والأوراق

كتب- محمد صلاح:

تتبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطةً تتضمن إحلال كل العدادات القديمة واستبدال أخرى مسبقة الدفع بها؛ للحصول على أفضل خدمة والقدرة على دفع قيمة الفواتير دون مجهود وأسرع؛ خصوصًا أنها تسعى لتحسين كفاءة الكهرباء ودقة الفواتير.

ونوهت الوزارة بأن ذلك يتم من خلال استبدال عدادات الكهرباء القديمة والمعطلة؛ لذلك يبحث البعض عن خطوات تغيير عداد الكهرباء وحالات الاستبدال التي يلزم فيها التغيير، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند التقديم إلى تغيير العداد الكهربائي.

ويستعرض "مصراوي" كل خطوات وحالات استبدال عدادات الكهرباء القديمة:

قالت وزارة الكهرباء إن هناك بعض الحالات التي تلزمها الوزارة بتغيير عداد الكهرباء، بعد أن تم العمل على فحصها في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية.

وجاءت تلك الحالات كما يلي:-

1- الحالة الأول: يلزم استبدال عداد الكهرباء القديم المعطل في حالة الشقق المغلقة؛ حتى لا تتراكم الفواتير.

2- الحالة الثانية: في حالة التأخر في تسديد قيمة الاستهلاك لمدة 30 يومًا.

3- الحالة الثالثة: عند حدوث إتلاف في الأختام التي توجد على العداد، يجب استبداله.

4- الحالة الرابعة: في حالة توصيل الكهرباء للآخرين أو الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق أو بشكل غير قانوني.

5- الحالة الخامسة: إذا قام المالك بتغيير الموقع أو النشاط دون إبلاغ الوزارة بهذه التغييرات، يستلزم تغييره.

6- الحالة السادسة: في حالة عدم تسجيل قراءة العداد الكهربائي على مدار دورتَين متتاليتَين.

خطوات تغيير عداد الكهرباء بعدادات مسبقة الدفع:

1- التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية.

2- تقديم المستندات المطلوبة التي تفيد ملكية الوحدة التي يستخدم بها العداد.

3- يجب أن يتم تقديم طلب بشأن تغيير العداد وتسديد الرسوم المطلوبة.

4- يتم تسليم العداد الجديد بعد الانتهاء من إجراءات التقديم وتسديد قيمة الرسوم، ثم يمكن شحنه بدايةً من رصيد تبلغ قيمته 10 جنيهات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على تغيير عدادات الكهرباء القديمة:

1- تقديم خطاب التصالح مع المحليات.

2- تقديم طلب التقديم موجهًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك.

3- تقديم نسخة من عقد ملكية الوحدة إلى الشركة.

4- في حالة امتلاك عداد كودي؛ يجب أن يتم إرفاق ذلك ضمن المستندات.

خطوات التقديم على تغيير عدادات الكهرباء أون لاين:

يمكن التقديم على تغيير عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الخدمات الكهربائية الموحدة.

2- اختيار استبدال عداد قديم بقدرة أكبر.

3- تسجيل البيانات المطلوبة؛ حتى يتم تحويل العداد.

4- رفع المستندات المطلوبة.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة