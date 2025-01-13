1900 جنيه يوميًا.. فرص عمل جديدة في اليونان -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن "طلبية" فُرص عمل جديدة تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية، والتي تحتاج إلى 48 عاملًا.

وتشمل فرص العمل المطلوبة: 10 عمال لحام، 10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية، 4 مُشغل ماكينات voortmanv250، و esab flame، و20 عاملًا في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية، و4 مُصممين للهياكل والمنشآت المعدنية، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.

وأوضح الوزير، أن هذه الشركة تُوفر: عقود عمل لمدة سنتين، وراتب 37 يورو يوميًا، ما يعادل 1904.72 جنيه، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025، ولمدة أسبوع على الإيميل الخاص بالإدارة Labour@Labour.gov.eg، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي: شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على ألا تقل الخبرة عن سنتين، وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشآت المعدنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية، ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة ستقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن عقب الانتهاء من فترة التقديم المُقررة.

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