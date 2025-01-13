وظائف المحليات| 1383 متقدمًا يتنافسون على 136 وظيفة.. والوزارة تغلق الباب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، غلق باب التقديم الإلكتروني للوظائف القيادية في المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات، وفقًا للمسابقة الجديدة لشغل 136 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في إطار الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى انتهاء فترة الإعلان صباح يوم 10 يناير الجاري حيث تم فتح باب التقديم الإلكتروني على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg وموقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg، لمدة شهر منذ 9-12-2024 وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 1383 متقدمًا والذين سيتم تقييمهم وفقًا لشروط شغل الوظائف القيادية ومراجعة عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي للمتقدم والخبرة العملية بالمحليات ومقترح التطوير والقدرة على حل المشكلات المتعلقة بعمل بالإدارة المحلية بحلول غير تقليدية وألا يزيد السن للمتقدم على 55 عامًا.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز يتضمن 14 وظيفة: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة.

وفي المستوى الوظيفي العالي شمل الإعلان 45 وظيفة: 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوى الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة، و15 رئيس حي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكًا بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن اللجان المعنية تعكف حاليًا على فرز وتصنيف ودراسة كل الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان والمدد البينية ومدة الخدمة وكذلك التأهيل العلمي والوظيفي المناسب للدرجة وكذلك التأكد من مناسبة التاريخ الوظيفي ودراسة وتقييم مقترحات التطوير، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي اللجان من دراسة الملفات وتقييمها بنهاية شهر يناير الجاري على أن تبدأ الاختبارات النظرية بداية من شهر فبراير المقبل، ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.

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