الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم بقيم تصل لـ 4 درجات لتكون أعلى من المعدل الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأضافت منار غانم، أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في فترات النهار تصل لـ 23 درجة، في حين تصل خلال فترات الليل إلى 12 درجة، بينما على السواحل الشمالية تصل لـ 21 درجة، والمناطق الجنوبية من 23 إلى 27 درجة.

وتابعت عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس وارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن حالة الاستقرار تأتي نتيجة امتداد مرتفع جوي من طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وعدم وجود أي سحب وأمطار.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المؤثرة خلال الفترة الحالية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

وطالبت منار غانم، المواطنين، بعدم الانخداع في حالة الطقس وارتفاع الحرارة، حيث ستعاود الانخفاض مرة أخرى.

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