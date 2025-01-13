وزيرة التنمية المحلية: 147 مليون جنيه إجمالي استثمارات المخلفات الصلبة بجنوب سيناء

كتب- أحمد السعداوي:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء، ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة؛ بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وعدد من القيادات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد استمرار تنسيق الجهود بين وزارتَي البيئة والتنمية المحلية والمحافظة؛ لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة، بما يسهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء، مشيرةً إلى أن المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات؛ كما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبرى محليًّا وعالميًّا؛ خصوصًا مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للاقتراب منها أو الاستثمار بها؛ إلا أن تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية، وبذلت وزارة البيئة جهودًا عديدة لتصبح المحميات مكانًا يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.

وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات؛ حيث إن إقامة أي خدمات او أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة؛ حيث تستقبل اللجنة أفكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة أنه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص العام، من خلال وضع خطط الإدارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية والأماكن التي يمكن الاستثمار فيها، ونوعية تلك المشروعات، التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية؛ ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.

وإستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد؛ لتكون صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا، والتي تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أهمية إستكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.

وتناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية؛ حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أنه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة و تحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة ، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ على عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء، مشيرةً إلى أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة، بالإضافة إلى عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وخدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدى شركات القطاع الخاص؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة منال عوض إن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء بلغ نحو ١٤٧ مليون جنيه، مؤكدةً اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة.

وأشارت عوض إلى حرص الحكومة على الحفاظ على المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop 27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الشأن، وبما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتَي البيئة والتنمية المحلية لاستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة؛ مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًّا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

وأوضح اللواء دكتور خالد مبارك، في ما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع، لافتًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: "نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة".

وشدد محافظ جنوب سيناء، في ما يتعلق بمنظومة المخلفات، على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.

وعرضت وزيرة البيئة مقترحًا بإعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص أو من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها واستدامتها.

وتم الاتفاق على تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء في أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.

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