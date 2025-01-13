هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، توضيحًا حول مضادات الحموضة ودورها في تخفيف الأعراض الناتجة عن الحموضة أو حرقة المعدة.

وأشارت الهيئة، في منشور توعوي اليوم، إلى أن هذه الأدوية تعمل على معادلة الحمض الزائد في المعدة، مما يساهم في تقليل الشعور بعدم الراحة.

وأوضحت الهيئة، أن مضادات الحموضة يمكن استخدامها في الحالات التالية:

* عند الشعور بعسر الهضم.

* في حالات الحموضة أو الارتجاع المعدي.

* عند الإصابة بقرحة أو التهاب في المعدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأدوية تساعد فقط في التخفيف المؤقت للأعراض، لكنها لا تعالج السبب الأساسي، محذرة من الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية.

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