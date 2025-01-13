وزير الري يتابع التعامل مع تأثيرات فترة السدة الشتوية بالمحافظات

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والر،ي اجتماعًا بتقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والإجراءات المتبعة خلال فترة السدة الشتوية، وجاهزية شبكة المجاري المائية والمحطات ومخرات السيول وأعمال الحماية المقامة عليها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وشدد "سويلم"، وفق بيان اليوم، على مواصلة العمل بكل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية والمحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.

كما أكد "سويلم"، ضرورة مواصلة أجهزة الوزارة المعنية، لمتابعة أعمال الصيانة الجارية حاليًا لكل عناصر المنظومة المائية خلال فترة السدة الشتوية، والتي يتم خلالها تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وأحواض المص والطرد للمحطات، وصيانة البوابات، وتطهير وصيانة التغطيات والسحارات والبيارات وأسفل الكباري.

ووجه الوزير، باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات الآمنة لمحطات مياه الشرب والكهرباء خلال فتره السدة الشتوية، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الزمامات التي تنتهي بها فترة السدة الشتوية أولًا بأول، مع تحقيق اتزان شبكة الري على مدار الساعة.

وأوضح "سويلم"، أن الوزارة اتخذت الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة المعنية، موضحًا أن مناسيب المياه الحالية في معظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية الأمر الذي يسهم في تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضي الزراعية، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضي الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.

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