بعد قليل.. المؤتمر السنوي لـ"المستشفيات التعليمية" عن السِمنة

كتب- أحمد جمعة:

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "السمنة.. من الطب إلى المجتمع" اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، إن نسخة هذا العام من المؤتمر السنوي ستكون لها مذاق خاص، حيث نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للهيئة ومرور 50 عامًا على إنشائها طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 1975.

وأضاف: "حرصنا على أن يكون موضوع المؤتمر هذا العام أحد الموضوعات التي تشغل القطاع الصحي في مصر بشكل عام، وأحد تحديات الساعة التي تؤرق الدولة وتشغل حيزًا لا بأس به في المبادرات الرئاسية لجميع أفراد المجتمع، إذ أن السمنة ومضاعفاتها لا تؤثر على الفرد فقط، وإنما تمتد آثارها إلى الوسط المحيط به، لما تمثله من عبء مادي ومعنوي للأسرة والمجتمع ككل".

وأشار في بيان اليوم، إلى أن المؤتمر سيناقش كافة الجوانب الطبية للسمنة من خلال 50 جلسة علمية تشمل أكثر من 300 محاضرة، بالإضافة إلى 15 ورشة عمل في جميع التخصصات الطبية.

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