حدث في منتصف الليل| ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وتفاصيل تطعيمات العمرة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تحذر من برودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مما يستدعي ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات.

وأكدت غانم في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الطلاب هم الأكثر عرضة لتقلبات الطقس، لذا يجب عليهم ارتداء ملابس ثقيلة خلال توجههم إلى المدارس.

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أستاذ استشعار عن بعد: حرائق كاليفورنيا قد تستمر لأسبوعين

توقع الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، احتمالية تفاقم حرائق كاليفورنيا، مؤكداً أن سرعة الرياح الشديدة تلعب دوراً رئيسياً في انتشار النيران واتساع رقعتها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد أشار العسكري، إلى أن هذه الحرائق تعد كارثة مناخية حقيقية، وأن التأثيرات المناخية والظواهر الطبيعية الجامحة هي السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة.

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قبل السفر.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطعيمات العمرة

أكد باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار من وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية بإلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاحات وتطعيمات قبل السفر للسعودية، وهي رؤية منهم للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أن هذا القرار وصل وسيتم التعامل معه بشأن الحصول على جرعات من اللقاحات، وسيأخذ القرار مسار التطبيق بداية من فبراير المقبل.

وأوضح باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك وقت للحصول على اللقاحات، وهناك أنواع من اللقاحات يحصل عليها المعتمر والحاج قبل السفر بحد أدنى 10 أيام، مؤكدًا أنه لم يصل لهم نشرة بشأن أسعار اللقاحات والرسم مقابل التطعيمات من الممكن أن تصل لـ 250 جنيه.

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ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة الحجز في أراضي بيت الوطن ضمن المرحلة العاشرة للمشروع، حيث تم طرح 2974 قطعة أرض بـ13 مدينة.

وتم عرض قطع الأراضي اعتباراً من اليوم الأحد المقبل 12 يناير، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

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